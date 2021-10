¡No contaban con su astucia! Ana Barbara presume coqueto look del Chapulín Colorado y conquista las redes: FOTO

La cantante Ana Bárbara recordó a uno de los personajes más queridos de la televisión; presumiendo un atuendo inspirado en el famoso Chapulín Colorado. La también compositora conquistó las redes sociales con una divertida foto que ya ha recibido miles de likes y cientos de comentarios.

Sin duda, la guapa intérprete de 50 años siempre sorprende con sus atuendos, y demuestra ser una mujer que se arriesga cuando se trata de estilo, quizás una razón por la que la originaria de Río Verde, San Luis Potosí, se ha mantenido con una exitosa carrera en los medios y los escenarios.

Ana Bárbara ha sabido lucirse con todo tipo de look en sus más de 30 años de carrera, derrochando estilo con los vestidos más elegantes, pero también dejándose ver con outfits más relajados y también muy atrevidos, pues sin duda siempre presume cuerpazo.

A sus 50 años presume cuerpazo. Foto: Especial

Ana Barbara y su look del Chapulín Colorado

Parece que ahora tocó el turno de divertirse y llevar a su atuendo a uno de los personajes de televisión más queridos y recordados, pues recientemente la cantante compartió en sus cuentas de Instagram y Facebook un look inspirado en el "Chapulín colorado".

Vistiendo un mini short de mezclilla, que combinó con una playera roja estampada con el logo del personaje de Roberto Gómez Bolaños, la también compositora generó cientos de piropos, pues presumió sus torneadas piernas con unas coquetas medias de red.

Ana Bárbara conquistó con sus look del Chapulín Colorado. Foto: Especial

Para complementar su divertido atuendo, Ana Bárbara eligió llevar unos botines dorados, chamarra de mezclilla con flequillos al frente, y un sombrero rojo. Además, peinó su cabello con una trenza de lado y no podía faltar un maquillaje con los labios "colorados", para hacer homenaje al querido personaje de los años 70.

"No contaban con mi astucia!", fueron las palabras con la que la intérprete de canciones como "Los busqué", "Bandido", "Loca" y "Como me haces falta", acompañó la fotografía en la que se le ve presumiendo su curvilínea figura en el coqueto look, y también recordando la famosa frase del "Chapulín Colorado".

La cantante conquista con sus atrevidos atuendos

Pero no es la primera vez que la compositora y cantante conquista las redes con sus atuendos, pues en sus cuentas oficiales de las diversas plataformas digitales en las que se lucen los famosos, Ana Bárbara es muy activa, y constantemente está sorprendiendo a sus millones de fanáticos.