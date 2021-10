Ana Bárbara roba suspiros con entallado vestido de transparencias y luce cuerpazo

Ana Bárbara es una de las mujeres más guapas de la escena musical regional, pero también se ha vuelto muy popular en redes sociales, principalmente en Instagram, donde suele compartir los atuendos que usa para el programa estadounidense “Tengo Talento, Mucho Talento”, en donde distintos artistas hispanos demuestran su talento frente a los exigentes jueces, entre los que se encuentra la cantante mexicana.

Para la última foto que subió, Ana Bárbara usó un vestido de manga larga de encaje y algunas transparencias, que contaba con un diseño que dejo al descubierto su ropa interior, la cual estaba bordada en el centro con lentejuela plateada, lo que hacía que su busto sobresaliera entre toda su vestimenta. Los fans no tardaron en llenar la caja de comentarios con halagos.

¿Cómo complementó Ana Bárbara su atuendo?

Para completar su outfit, Ana Bárbara portó una parte inferior entallada, con un color verde esmeralda que llevaba un estampado que simulaba tener gotas, también usó arracadas plateadas y un maquillaje almendrado que tiene, con un delineado verde, grandes pestañas y labial café brilloso.Posó al lado de un arreglo de rosas, lo cual hizo destacar su belleza.

Luce preciosa. Foto: Especial.

“Hemos de darnos un beso encerrados en la luna”, escribió en la descripción de su publicación, lo cual levantó mucho revuelo, pues no puso para quién era. La intérprete, que recientemente cumplió 50 años, siempre muestra lo preciosa que luce con diferentes outfits; a ella siempre la ha caracterizado la sencillez y carisma, por lo cual siempre ha sido de las favoritas de los mexicanos.

La cantante de temas como "Lo busqué", "Bandido", "Loca" y "Como me haces falta”, no está exenta de polémica, pues apenas hace un par de años logró reconciliarse con su papá, luego de varios años de constantes diferencias, pero recientemente se supo que no tolera a su hermano Pancho Ugalde, quien en una reciente entrevista reveló que no se habla con ella desde hace cinco años.

msb