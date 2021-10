Cristian Castro confiesa que tuvo un intenso romance con Angélica Vale: VIDEO

El gremio del espectáculo se ha conmocionado luego de que dos de los más grandes artistas de la música romántica en español se unieran en una misma gira, se trata de Cristian Castro y Manuel Mijares.

El joven cantante hijo de Verónica Castro y la ex pareja de Lucerito se reunieron para hacer un concierto este fin de semana en Los Ángeles California, esto como parte de la apertura de su gira “Hits Tour”, misma que ambos planearon y que ahora están llevando a cabo en Estados Unidos.

Y a pesar de que la noticia de que los dos intérpretes están ofreciendo conciertos juntos ha conmocionado, lo cierto es que recientemente causó sensación que durante una entrevista que concedieron al programa “Ventaneando”, conducido por la periodista Pati Chapoy, Cristian Castro reveló diversos detalles de su vida privada.

Entre ellos destacó que durante la conversación que ambos cantantes sostuvieron con el también conductor de “Ventaneando” Daniel Bisogno, el artista que interpreta el tema “No podrás” reveló cómo se encuentra en el amor actualmente.

La sorpresa de los seguidores de Cristian Castro llegó cuando el cantante manifestó que por el momento no tiene novia, pero externó su deseo de salir con alguna ex.

Y fue precisamente bajo este panorama y tomando como punto de referencia el hecho de que Mijares ahora trabaja junto a su ex esposa Lucero, que Daniel Bisogno le preguntó a Castro si podría trabajar a lado de algún ex pareja, a lo que inmediatamente Cristian aseguró: “¡Cómo no!… Angélica Vale, ¡claro que sí!”.

Ante la sorpresa y risa del momento, Daniel Bisogno quiso saber la fecha del noviazgo entre el hijo de Verónica Castro y la hija de Angélica María, sin embargo, el cantante que ahora sostiene ésta gira en Estados Unidos únicamente se limitó a declarar: “Pues cachondeo te digo, cachondeo, cachondeo…”.

Posteriormente, el presentador de “Ventaneando” bromeó asegurando que el acercamiento entre Castro y Angélica Vale fue reciente, a lo que Cristian respondió inmediatamente y negó por completo que este romance haya sucedido en las últimas semanas, fue así que aclaro lo siguiente:

No, no, no, respeto a su marido que lo quiero tanto, no… ¿Qué quieres que confiese cosas?”.