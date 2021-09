Cristian Castro revela que no ha visto la serie de Luis Miguel por esta razón; ¿resentido con 'El Sol'? | VIDEO

Cristian Castro reapareció durante una entrevista realizada para el programa Ventaneando. El cantante habló acerca de la amistad que tiene con Luis Miguel, así como de la serie autobiográfica de El Sol, pero también reveló que está concentrado en grabar un par de canciones inspiradas por el Papa Francisco.

El hijo de Verónica Castro señaló que se encuentra en el Vaticano tras haber recibido la invitación de un empresario que es muy cercano al sumo pontífice. Este personaje, decidió ponerle música a unos pensamientos y poemas escritos por el Papa y pensó en Cristian para que añadiera la voz.

Quiere la amistad de LuisMi

Más adelante, Castro reveló sus intenciones de entablar una amistad con Luis Miguel. Esto después de que el propio cantante le dedicara un capítulo entero dentro de su serie autobiográfica. Castro no ocultó su admiración y le ofreció su amistad al considerarse como "alguien luminoso".

Sin embargo, reveló que no ha visto la serie del intérprete de "Por debajo de la mesa" al considerarla como grotesca. Describió a la producción como desatinada y lamentó que no se haya guardado el respeto que merece Luis Miguel y a su pasado como cantante. "Le tengo tanto respeto que no vi la serie porque me parecía grotesca", dijo.

Referente de una generación

Al mismo tiempo, reconoció la labor de Luis Miguel como una referencia a los cantantes de una generación, al punto de compararlo con otros intérprete legendarios que marcaron otras épocas como Raphael, José José y Juan Gabriel. Consideró que 'El Sol' fue la gran referencia para los cantantes de esa época.

Por último exhortó a todos los cantantes del país a unirse más, tal y como lo hacen los de Europa y Estados Unidos. Detalló que existen nuevos elementos con gran voz y romanticismo pero les falta formalidad, algo que Luis Miguel y Cristian Castro podrían brindarles, afirmó.