Recuerdan a la distancia a David Bowie

Mañana se cumplen cinco años de la partida de David Bowie, el astro que revolucionó la música y la moda con su peculiar estilo y que hoy es recordado con la transmisión vía streaming de uno de sus últimos proyectos, Lazarus, un musical con melodías y letra hechas por el intérprete británico, inspirado en la novela de 1963, The Man Who Fell to Earth de Walter Tevis.

La obra se estrenó a finales de 2015, semanas antes de la muerte del músico y fue grabada con siete cámaras de alto nivel para conservar el material archivado, pero al ver el resultado, los productores Robert Fox y RZO Entertainment Inc decidieron presentarlo al público durante este fin de semana, para celebrar también el que hubiera sido su cumpleaños número 74 el día de ayer.

El material podrá verse en la plataforma Dice.fm hoy a las a las 13:00 y mañana a las 9:00 hrs.

Lazarus sigue la historia de Thomas Newton, a quien Bowie interpretó en la película The Man Who Fell to Earth en 1976, un personaje al que admiraba y con el que según Fox, Bowie se sentía identificado, ya que Newton era un gran bebedor y aunque en sus últimos años el cantante estuvo sobrio, en su juventud disfrutó los excesos.

A este reconocimiento, se suma la llegada de su catálogo musical a TikTok para que los usuarios de la red social puedan utilizarla en sus videos. También se abrió una cuenta oficial del cantante británico.

SU VIDA

David Bowie fue un hombre excéntrico y transgresor en todos los sentidos. Su apetito voraz por disfrutar la vida, fue también lo que lo convirtió en leyenda. Durante su carrera dio vida a distintos personajes, experimentando en varios géneros y ofreciendo una imagen diferente en cada álbum.

En la moda también dejó huella, el color de su cabello y su gusto por los escotes, maquillaje y telas, siendo precursor de la androginia y el glam rock.

Pero fue con su alter ego Ziggy Stardust cuando se posicionó como todo un ícono de la moda. Tan ligado estaba a dicha área que fue ahí donde encontró lo que llamó el verdadero amor. A inicios de los 90 conoció a la modelo Iman y desde entonces no la dejó.

MÁS DE SU OBRA

David Bowie murió de cáncer de hígado y sufrió seis ataques al corazón.

El cantante protagonizó la película The Man Who Fell to Earth en 1976.

Hasta diciembre de 2018, la obra se puso en siete países de Europa.

Lazarus incluye canciones del catálogo de Bowie y temas especiales para la obra.

Su cuenta oficial de TikTok, @DavidBowie, tendrá clips de su vida y carrera.

