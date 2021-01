¡Adiós amor...! Belinda y Christian Nodal no se casan este 2021; ella le romperá el corazón, según famoso vidente

El pasado 04 de enero, Belinda y Christian Nodal celebraron 5 meses de feliz relación y es que día a día los famosos se ven más enamorados que nunca pues comparten sus mejores momentos con sus seguidores, sin embargo, la felicidad y el amor podría durarles poco tiempo según el Brujo mayor.

Aunque fue el propio Christian Nodal quien reveló en entrevista con Adela Micha que le daría el anillo de compromiso este 2021 y que además la boda sería también este año, de acuerdo con el vidente esto no ocurrirá.

Belinda le romperá el corazón

El Brujo Mayor estuvo como invitado en el programa “El Gordo y la Flaca” y fue durante su participación en dicha emisión en donde reveló que el amor de los “Nodeli” no será eterno.

Y es que al ser cuestionado sobre si Belinda y Nodal llegarían al altar este 2021, el vidente crudamente aseguró que no y no solo eso, sino que además la pareja terminaría su relación.

“no, no se casan. Ella estará sola. Ella no entra dentro de su ambiente, él tampoco entra en el ambiente de ella y él no aguanta esa carga y ahí se le rompe el corazón. Van a seguir solteros, y no tendrán una relación estable”, afirmó El Brujo mayor, respecto a la pareja formada por Belinda y Nodal.

Sin embargo, los malos pronósticos en el terreno del amor no solo son para Belinda y Nodal pues el Brujo Mayor asegura que Ninel Conde y su esposo Larry Ramos se separarán, al igual que Karol G y Anuel.