Belinda confirma MUERTE de QUERIDO compañero: "Te amo bebé"

Este 2021 no inició de la mejor manera para la famosa cantante, Belinda pues hace unos momentos, por medio de sus historias en Instagram, confirmó la lamentable muerte de uno de sus seres más cercanos.

Como sabes, el año que recién terminó, la intérprete de canciones como "Ángel", "Amor a primera vista" y "Flamenkito" dio bastante de qué hablar debido a su repentino noviazgo con el cantante de regional mexicano, Christian Nodal.

Ahora, la excoach de La Voz Azteca escribió un emotivo mensaje para despedir a "Gizmo", su tierno perrito que la acompañó por más de de 13 años.

"La tristeza más grande, se me fue mi compañerito, mi Gizmo, mi angelito guardián, 13 años juntos. No puedo expresar el dolor que siento en mi corazón, en mi pecho. Nunca te olvidaré. Gracias por todo lo que me diste, por quitarme la soledad, por darme amor sin pedir nada a cambio, por estar incondicionalmente a mi lado. Te amo bebé", escribió la cantante.

Comparte emotivas fotos...

En la misma red social, en donde cuenta con más de 12 millones de seguidores, Belinda compartió un par de fotografías recordando algunos de los momentos que vivió junto a su mascota.

En la grabación podemos observar a Belinda y su fiel compañero disfrutando de algunas vacaciones, sesiones de fotos y momentos íntimos.

"Mi angelito por siempre", escribió en una fotografía de su bebé.