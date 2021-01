Así es recordado Robin Williams por Rami Malek; cuenta conmovedora historia

A pesar de que han pasado ya siete años de la partida de Robin Williams, muchas de las estrellas que compartieron créditos con el actor todavía lo recuerdan con nostalgia. Ahora Rami Malek compartió una conmovedora anécdota con quien fue su compañero en las películas de Una Noche en el museo.

Robin Williams fue un actor y comediante aclamado y adorado cuya muerte conmocionó al mundo del espectáculo y a muchos fans debido a las trágicas circunstancias de su suicidio.

Rami Malek es ganador del Oscar, pero en sus inicios tuvo que aceptar papeles muy pequeños. Después de interpretar a algunos personajes en series, fue elegido para encarnar al faraón egipcio Ahkmenrah en Una Noche en el Museo y sus secuelas. Ahí conoció a Williams.

Durante una entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show, Malek abrió su corazón y contó un poco de lo que fue trabajar con Williams en "Una noche en el museo 3: El secreto de la tumba", película que se estrenó después de la muerte del actor.

La película se filmó en gran parte en el Museo Británico de Londres y la descripción inicial de Malek de trabajar con Williams parece ser todo lo que los fanáticos esperarían que fuera.

Destacó que Robin Williams tenía otro lado más tranquilo y mucho más contemplativo, por lo que había veces que guardaba al comediante extrovertido.

Nos vio a todos en nuestros teléfonos y dispositivos y dijo, ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? Y entonces lo veo como que se desvía y se aleja solo y simplemente está mirando esta enorme roca en el Museo Británico y yo digo: Oh hombre, cómo, ¿Qué está pasando con él? ¿Está bien? Así que me acerco y le digo ¿Está todo bien? Y él me mira, un poco por encima del hombro y me dice: ¿Con qué frecuencia puedes estar solo con la Piedra Rosetta?”.