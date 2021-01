¿BRUJAS? Karla Panini, Galilea Montijo y Belinda, las FAMOSAS que "enamoraron" con SANTERÍA

En el mundo del espectáculo comentarios van y vienen, algunos buenos y otros que te dejan intrigado como aquellos que señalan a Galilea Montijo, Karla Panini y hasta a Belinda por recurrir a la brujería -especialmente santería- para lograr tener al amor de su vida junto a ellas.

Mientras la pandemia de COVID-19 ha dejado a cientos de personas al borde de la bancarrota, tal parece que los famosos tienen dinero hasta para regalar en "trabajos de magia o santería", que de acuerdo con declaraciones para El Heraldo de México tienen costos mayores a los 5 mil pesos e incluso pueden llegar hasta los 50 mil pesos -en México-, según la petición hecha al "maestro santero" o a la "bruja".

Ellas han hecho santería o brujería para tener el amor

Galilea Montijo, presentadora del programa "Hoy"

De acuerdo a información revelada por la santera Karla al canal de redes sociales Chisme NO Like, la conductora del programa matutino de Televisa practica santería en Acapulco, incluso asegura que Galilea es “hija de Oshun” y que además hizo algunos rituales para lograr comprometerse y casarse con su actual esposo Fernando Reina.

Supuestamente, Galilea habría hecho fuertes trabajos de santería en contra de la que fuera la primera esposa del empresario, además revela que ella misma pudo constatar los trabajos que hizo para que su boda fuera en el lugar en donde se juntaban las dos aguas (Río y mar), aunque no pudo lograrlo, su unión matrimonial fue en el mar.

¿Cuánto le habrá costado este "trabajito"?

Karla Panini, logró seducir a un "imposible"

Desde mediados del año pasado 2020 comenzaron a difundirse en redes sociales imágenes de supuestos trabajos de santería o brujería que la comediante Karla Panini habría mandado a hacer para conseguir el amor y hacerle daño a otras personas.

Supuestamente, la persona que fue contratada por Panini para hacerle el trabajo de brujería a Karla Luna expuso las fotografías por que no se le habían pagado sus servicios.

Tras esa filtración la misma Panini se encargó de desmentir los dimes y diretes en una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante, éste le cuestionó directamente si es que era verdad que había solicitado los servicios de una persona especialista en magia y sí le hizo brujería a Karla Luna.

La respuesta de Panini fue tajante y aseguró que no sabe de dónde salió el rumor sobre que ella practicaba santería y además tachó de ignorantes a quien cree que ella hizo trabajos de brujería.

No obstante en la recién hecha entrevista a la santera por Chisme NO Like, se dijo que "en efecto" Panini sí hizo brujería por un video difundido en el que se ve a la comediante junto a la hija de su "ex amiga", Karla Luna.

“Sí, vengo de una casa religiosa fuerte en la cual van artistas. Ese día a mí no me tocó. Nosotros tenemos un chat donde nos decían en qué día se iba a hacer un toque de cajón. Ese video lo subió ella al grupo de WhatsApp diciendo que ya estaba en el toque y que estaba esperando a su madrina y a su padrino. Lo subió y se quedó plasmado en el grupo de WhatsApp”.

La mujer santera afirmó que la grabación del ritual tiene “un año” de que se realizó, lo que coincidiría con las filtraciones de las fotografías en redes sociales.

Afirman que Belinda hizo brujería

Ramsés Vidente asegura que tuvo una visión donde descubrió que Belinda metió santería en la relación, y expresó que “eso no se hace” pues todo se regresa, por lo que condenó la actitud de Belinda a quien llamó “niña boba”.

Esta no es la primera vez que Ramsés desata polémica con sus adivinaciones, pues el llamado “Vidente de las Estrellas” constantemente hace predicciones de los protagonistas de la farándula, aunque no siempre bien acertadas.