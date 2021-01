¡Galilea Montijo saca las garras! Defiende a su marido tras acusaciones de abuso de poder

Nuevamente Galilea Montijo defendió a su esposo, Fernando Reina Iglesias, luego de que se diera a conocer una supuesta demanda en su contra por abuso de poder.

En entrevista con medios a las afueras de Televisa San Ángel, la conductora del programa Hoy dijo no tener conocimiento de esta situación, e inmediatamente afirmó que su esposo trabaja para mantener a su familia.

La también actriz no descartó que su marido sea parte de una "guerra sucia" de parte del mundo de la política, sin embargo, reiteró que desconoce de qué parte pudo surgir este rumor.

Para concluir este tema, la titular del programa Hoy indicó que no sabe sobre política y por ello no se mete en eso.

Sobre si es una de las artistas mejor pagadas de México, Montijo aprovechó el encuentro con los medios para desmentir esta información y dijo que considera peligroso dar a conocer esa cifra, que de acuerdo a la actriz, es mentira.

“Tengo veintitantos años trabajando sin parar, yo lo mucho o poco que tengo ha sido gracias a mi trabajo y por su puesto a Televisa que me ha dado trabajo, ha sido de mucho esfuerzo lo que he podido darle a mi familia, también a mi mamá y de eso yo me siento muy orgullosa, pero de eso a las cantidades que manejan… ¡ay mijo!, ojalá, no estaría aquí”, concluyó.