Martha Figueroa DEFIENDE a su hijo de acusaciones; le recuerdan COMENTARIOS a Nath Campos: "¿Ahora sí te dolió?"

Desde que inició la semana, la conductora del programa Hoy, Martha Figueroa se encuentra envuelta en el escándalo debido a las declaraciones que emitió por el video publicado por Nath Campos, quien denunció violencia física por parte de Rix.

Al tomar la palabra, la periodista en espectáculos cuestionó el por qué una persona tomaba hasta perder el conocimiento, tal y como lo relató la creadora de contenido en su testimonio.

Después de que los internautas viralizaran sus declaraciones, la exconductora de Ventaneando ofreció disculpas argumentando que no fueron las correctas y no representan sus ideas sobre la violencia hacía las mujeres.

Defiende a su hijo...

Tras los polémicos hechos, una usuaria en Twitter denunció que el hijo de la conductora la habría agredido; además, contó que la Martha Figueroa la "amenazó" y "culpó" por lo sucedido.

"Por supuesto que Martha Figueroa va a reaccionar así cuando su hijo también es un abusador. Cuando acusé a su hijo por hacerme lo que me hizo, esta vieja me amenazó y básicamente me dijo que era mi culpa por haberme ido a una fiesta con él", escribió en redes sociales.

Ahora, la conductora en Hoy emitió un comunicado desmintiendo la información asegurando que su hijo "no participó en la agresión" y descartó que ella la haya amenazado.

"Estuve totalmente abierta y dispuesta a dialogarlo y aclarar la situación. Nunca recibió amenazas de mi parte", se lee.

Ante la publicación, la estrella de Hoy recibió cientos de comentarios cuestionando su postura en los casos de Nath Campos y su hijo.

