Betty la fea: Michel Doinel confiesa que sigue amando a Beatriz Aurora Pinzón

En 1999 se estrenó el drama colimbiano "Yo soy Betty, la fea". En noviembre de este año la serie cumplirá 22 años y sigue demostrando ser un clásico instantáneo que no superan ni sus actores.

A través de su cuenta de Tik Tok, Patrick Delmas, actor que interpretó al francés Michel Doinel en la telenovela respondió a los fanáticos de esta producción, quienes frecuentemente le preguntan la razón por la que dejó partir a la protagonista con Armando.

"Últimamente he visto mucho este comentario, también visto tik toks, comentarios preguntándome por qué no he luchado más por Betty"