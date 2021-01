“Plagio”, la nueva serie de thriller psicológico acerca de un trasplante de cerebro

En varias ocasiones la realidad supera a la ficción, por eso el actor Gabriel de Cervantes espera que la gente conecte con "Plagio”, un thriller psicológico que cuenta la vida de un doctor que para salvar la vida de su hija necesita hacer un trasplante de cerebro, algo que hasta ahora es imposible.

En la nueva serie, el actor interpreta al médico internista “Alejandro Monroy”, quien junto al protagonista “Victor Carpio” (Fabián Corres) tratarán de hacer la cirugía con éxito, aunque en el camino encontrarán varios dilemas como respetar su ética profesional y la incertidumbre por saber quién es el que paga toda la investigación.

Para preparar su personaje tuvo que estudiar los instrumentos que se usan en un quirófano, las partes del cerebro y más elementos que le ayudarán a enriquecerlo, incluso algunas de las tomas las grabaron en una clínica real y con pocos miembros del crew para que todo fluyera más rápido.

¿Cómo gastar menos datos en Netflix, Amazon Prime Video y Disney Plus?

La serie es un proyecto original de ANTZ Producciones, una productora que va empezando y a la que De Cervantes espera le vaya mejor para que esto se traduzca en más ofertas laborales para los actores que tienen talento y son rechazados de los “programas que hacen las cadenas de televisión, porque no cumplen con el perfil”.

También desea que este 2021 la situación sanitaria se controle para que pueda realizar dos películas que están paradas por los altos números de contagios del Covid-19.

“Con la pandemia no sabemos nada, esperamos den luz verde pronto y por ahora trabajo en comerciales, no me encasillo a una sola cosa. Hay que trabajar en lo que se pueda y ahora la publicidad es la que da de comer”, finalizó.