¿Kim Kardashian estrena NOVIO? Ella es la hermana del CLAN que tiene nuevo ROMANCE: FOTOS

Los romances de las hermanas Kardashian-Jenner no deja de ser un tema intrigante para sus fans. La mayor de todas, Kourtney, dio de que hablar luego de que surgieran rumores de una nueva relación con un famoso músico, ¿de quién se trata?

Tras permanecer un tiempo soltera, parece ser que la socialité de 41 años encontró nuevamente el amor. En días recientes, fue vista en compañía de un conocido prospecto.

¿Quién es el nuevo novio de Kourtney Kardashian?

El pasado fin de semana, Kourtney fue captada en compañía de Travis Barker, conocido por ser el baterista de la banda Blink-182. Ambos disfrutaron de unas vacaciones en Palm Springs, California, donde Kris (madre de ella) tiene una propiedad. Esto se confirmó cuando los dos compartieron imágenes de la residencia en sus historias de Instagram.

Ellos eran amigos desde hace varios años e incluso Barker apareció en algunos episodios del reality show, "Keeping Up with the Kardashians". No obstante, fue hace poco que iniciaron su romance.

Una fuente anónima reveló a la revista People que la pareja tiene una relación desde hace uno o dos meses y que lucen muy enamorados. También aseguró que el músico se sentía atraído hacia la Kardashian desde tiempo atrás. Por ahora, ninguno ha dado alguna declaración al respecto.

Kourtney estuvo relacionada antes con el exboxeador Younes Bendjima y el influencer Luka Sabbat. Además, tiene 3 pequeños, llamados Mason, Penelope y Reign, todos fruto de su matrimonio con Scott Disick.

Travis también estuvo casado anteriormente con la actriz y modelo Shanna Moakler, con quien tuvo dos hijos: Alabama y Landon. Al igual, tiene un fuerte vínculo con la hija mayor de su ex-esposa, llamada Atiana.

Por ahora, ninguno de los ha hecho alguna declaración al respecto, y al parecer, por ahora desean mantener su noviazgo en privado.