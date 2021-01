Maite Perroni REVELA el VERDADERO motivo por el cual Dulce María no participó en el reencuentro de RBD

El concierto online "Ser o parecer 2020" Tributo a RBD causó furor para los fanáticos de la agrupación después de años de ausencia, aunque la relación entre sus integrantes esté siendo complicada.

A pesar de que infinidad de empresas de entretenimiento propusieran el reencuentro de la agrupación nunca pudo concretarse sino hasta que Christopher Uckermann animó a todos para que fuera posible.

Aunque la mayoría estuvo de acuerdo, la gran ausencia de Alfonso Herrera y Dulce María fue algo que sorprendió a todos ya que el par de actores fueron parte fundamental del éxito de RBD.

El argumento de Dulce María fue que en ese momento estaba embarazada de su bebé, además reiteró que sus compañeros no quisieron esperar la cuarentena después de dar a luz.

“Yo claro que iba a ser parte, y en cualquier otro momento de mi vida, en estos doce años que han pasado, podría haberlo hecho sin ningún problema. Creo que no habría habido nada más importante que estar ahí presente, honrando todo esto”, aseveró en sus redes sociales.

Sin embargo, la actriz y cantante Maite Perroni contó en importante medio impreso su versión de los hechos y confirmó que la actitud de Dulce María no tenía nada que ver con su embarazo.

“Dulce no quiso participar, no por su embarazo, simplemente no quiso formar parte del grupo en este momento, entonces no teníamos que esperar a nadie, porque no iba a suceder diferente”. compartió la interpreté del género "bachata".

Aseguró que nunca tuvieron la intención de lucrar con el reencuentro sino que era una forma de apoyar a los fans en esta lamentable situación de confinamiento y enfermedad a causa del Covid-19.

"Queríamos compartir esto en un momento de situaciones vulnerables. No podíamos hacer giras, todos estamos en nuestros respectivos proyectos” agregó.