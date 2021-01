“Hice lo que pude, MasterChef no solo es una competencia de comida sino también mental”: Lizzi

Tristemente una vez más MasterChef México le dijo adiós a un participante más, siendo la participante Lizzi la desafortunada en abandonar “la cocina más famosa de México”, sin embargo, no se despidió sin antes mandar un contundente mensaje a todos sus detractores.

Luego de su expulsión Liz compartió en su cuneta de Instagram una fotografía acompañada de un mensaje en el que se le puede leer:

“Yo no vine a ganar un millón de pesos, a nadie le cae mal, pero no era mi objetivo. Toda la vida he tenido lo que he querido (…) Me quedo con las experiencias, cumpliendo con mis propias expectativas”, escribió.