¡Se le va con todo! Ángela Ponce responde a Lupita Jones por declaraciones sobre mujeres trans en Miss Universo

Lupita Jones, directora del concurso ‘Mexicana Universal’ sigue en desacuerdo con la posibilidad de que chicas transgénero participen en certámenes de belleza como Miss Universo.

Esa declaración se debió específicamente a Ángela Ponce, Miss España en 2018, que hizo historia al ser la primera mujer trans en participar en Miss Universo. Este certamen de belleza cambió sus reglas en 2012 y canceló la normativa que prohibía a las candidatas trans participar en la competición.

La ex reina de belleza declaró a Gustavo Adolfo Infante en el programa El Minuto que Cambió mi Destino, “lo que pasa es que hay concursos para ellos. Hay concursos para transgéneros, para travestis. No se trata de discriminar. Cada quien tiene su lugar. Las características son muy distintas”, señaló Jones.

Angela Ponce responde críticas a Lupita Jones

Ante estas declaraciones, la modelo de 28 años aclaró que sus opiniones sobre los comentarios de Lupita no las emitía para imponérsela a los demás, sino para exigirle la ex Miss Universo respeto hacia su persona y hacia la comunidad trans.

“Y no es que yo esté intentando imponerle mi opinión a la gente, simplemente es que quiero que me respeten, porque eso es una falta de respeto a como se dirigió a toda la comunidad trans y en concreto a mí, porque la foto de referencia era la mía", dijo la ex Miss España.

"Ya no tengo paciencia. Y si me buscan me encuentran, y eso era lo que tú querías, ¿no? Encontrarme. Pues, aquí me tienes. Déjame darte un consejo: y es que si no avanzas con el mundo de extingues”, le dijo a la mexicana.