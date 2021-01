¿Sebastián Rulli, la nueva víctima de Irina Baeva? detractores acusan a la rusa de intentar ROMANCE

Si algo hizo mal Irina Baeva es ser muy feliz con Gabriel Soto, pues es fecha en que no dejan de lloverle críticas por su pasado y decisión que tomó al iniciar su relación con el mexicano, mientras todavía estaba casado con Geraldine Bazán. Sin embargo la actriz rusa se ha cansado de aclarar que cuando ellos empezaron a andar, ya no había nada entre su matrimonio.

‘Me enamoré de un hombre separado que con honestidad me dijo que lo único que lo unía con su expareja era un papel’, confirmó Irina Baeva al hacer público su romance con Soto.

De igual forma, en una conferencia, Irina Baeva habló de lo difícil que fue sobreponerse para ella de las críticas, pero a pesar a

que ambos tomaron la decisión de estar juntos, toda la culpa recayó sobre ella, mientras que él, seguía siendo el mismo de siempre.

Críticas forever

‘Ambos decidimos iniciar una relación, pero yo me convertí en el demonio y él siguió siendo el mismo hombre. Nadie le decía nada, nadie cuestionó su moral y prácticamente no hubo consecuencias para él en el trabajo. En cuanto a mí, yo me convertí en una fácil, en una pu**, en una roba maridos, en una rompe hogares’, declaró enfadada Baeva.

Sin embargo, parece que sus enemigos no se cansan de hacerle la vida imposible, pues ahora están insinuando que la actriz rusa quiere quitarle el novio a Angelique Boyer, simplemente porque comparte créditos con él en una serie de Netflix.

Irina Baeva y Sebastian Rulli actúan en la serie ‘El Dagron: El regreso de un guerrero’, la cual cuenta la historia de la familia Garza donde Rulli, interpreta al personaje principal. Baeva por su parte, es una de las antagonistas de esta historia, en donde interpreta a una mujer sin escrúpulos.

Estos rumores han provocado que decenas de advertencias a Angelique Boyer, aparezcan en las publicaciones de la cuenta oficial de esta serie. Y eso no es todo, otros comentarios despectivos también han sido publicados por los enemigos de la rusa.

‘Que no te dé por encapricharse con Rulli, ya rompisteis un matrimonio’, ‘Todavía no le quita el novio a Angelique’, ‘Eres una zorra’, ‘A ella le queda el papel de mosca muerta cierto, pero no es un personaje ella es así en la vida real’, ‘No eres digna ni de respeto, te metiste en un matrimonio y le hiciste daño a Geraldine’, ‘Hay que advertirle a Angelique que cuide a Sebastian’, son algunos de los comentarios que se pueden leer en los promocionales de la serie.