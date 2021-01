Piden oraciones para el papá de Gael García; está grave después de una operación

La familia de Gael García pasa un momento difícil, pues José Ángel García Huerta, padre del actor, se encuentra delicado de salud después de haber sido sometido a una operación, así lo dio a conocer la actriz Bella de la Vega, a través de sus redes sociales

El hombre ha luchado contra la fibrosis pulmonar, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Esto mermó su condición clínica, por lo que las personas cercanas a él han pedido que se unan a él en oración.

“Pido humildemente, una oración colectiva por la salud y recuperación de mi amado esposo José Ángel García Huerta, quien está librando una batalla por su vida contra la fibrosis pulmonar".

La esposa del enfermo no pidió únicamente a la gente, pues también hizo un llamado a deidades para que sanen a su pareja, a la cual calificó de una persona feliz y amada.

"Dios, Virgencita de Guadalupe: ayuden a mi esposo a sanar y seguir siendo el hombre honesto, justo y trabajador que siempre ha sido, con esta alegría, energía y buen humor que lo hacen un ser especial y el maestro que nos enseña muchas cosas buenas con su ejemplo. Amén", solicitó la artista.

Gael no se ha manifestado en torno a las complicaciones de su papá, aunque el actor no suele hablar de su vida privada a través de las redes sociales en las que no ha tenido comunicación desde más de una semana.