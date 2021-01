Wendolee Ayala comparte foto con su bebé; duda sobre posible negligencia médica

Wendolee Ayala, la cantante mexicana que adquirió fama por La Academia, ha revelado que su hija se encuentra fuera de peligro. La pequeña, quien fue bautizada como Hannah Love Hill, tuvo complicaciones en su nacimiento, por lo que su estado de salud ha estado delicado; incluso fue sometida a una cirugía en días anteriores.

La hija de Wendolee Ayala, que ya tiene 10 días de nacida, presentó neumonía al nacer porque aspiró meconio y tuvo dificultades con una infección, dado que los médicos se percataron de que había problemas en la placenta y tuvieron que recurrir a la cesárea.

Durante una entrevista con Ventaneando, la cantante confirmó que a su hija le retiraron el ventilador que le ayudaba a sobrevivir.

Wendolee afirmó también que durante su embarazo no fue avisada de posibles complicaciones o de que hubiera una infección.

“No había nada malo, de repente a mí me empieza a dar preclampsia, fiebre y la niña se pone mal. El problema fue la infección que no captaron a tiempo”.

Cuando se le cuestionó respecto al problema que se suscitó al momento de nacer, ella explicó que fue algo muy fuerte y no pudo ver a la pequeña hasta dos días después:

“Fue un impacto muy fuerte, y no la pude conocer hasta dos días después. Lo que estoy segura es que hice todo lo que los doctores me dijeron y que alguien no se dio cuenta de que había una infección dentro de la placenta, no sé de quién sea culpa, pero lo vamos a investigar”, dijo acerca de una posible negligencia médica.