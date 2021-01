'Nos quisieron correr'; Laura Zapata narra historia de TERROR de su abuelita en asilo

Luego de que la actriz, Laura Zapata y su hermana Thalía dieran a conocer a través de sus redes sociales el maltrato del que era objeto su abuela, Eva Mange Márquez, en entrevista actualizó cual es su estado de salud actual y todos los terribles hechos que tuvo que vivir Zapata con tal de velar por la salud de su familiar.

En su cuenta de Twitter, la actriz narró los detalles sobre la situación actual en la que se encontraba su abuelita, quien de acuerdo con las denuncias, sufrió de supuestamente en la residencia donde se encontraba. Según la interprete de "Rosa Salvaje", la adulta mayor, que este lunes cumplió 103 años, estaría atravesando mucho dolor debido a las lesiones que sufre.

“Mi abuela pasa toda la noche quejándose a pesar de los analgésicos. Es inhumano que una sociedad no cuide y proteja a sus viejos. Mañana le practican una debridación. Hoy le hicieron una curación de animal. ¿A sus 103 años? No lo entiendo”, escribió en redes sociales.

En entrevista para Ventaneando declaró que al visitar a su familiar en la residencia para adultos mayores, se dio cuenta de que Eva Mange tenía hasta nueve escaras decúbito. Se trata de úlceras que se forman cuando los músculos y el tejido blando presionan contra una superficie, como una silla o una cama, durante un tiempo prolongado.

Estas situación y gracias a la presión impide que la sangre circule en esa zona, y puede provocar que el tejido cutáneo muera, es por eso que tanto su hermana Thalía como ella están buscando justicia para su abuelita, por lo que abrió una carpeta de investigación en contra de la enfermera y la institución.

"Esto no puede seguir ocurriendo a los adultos mayores, pues no puede pasar que estos tipos de maltratos sigan ocurriendo y que dentro de un asilo tengan tratos tan inhumanos con los pacientes".

"Incluso no han querido ocultar al intentar sacarlos de la institución a la fuerza con el pretexto de que mi abuelita necesita ser entubada debido a las condiciones en la que encontramos en este asilo", explicó en entrevista.

Ella es mi guerrera y la amo !!! Hoy cumple 103 años. Ilusionada y feliz me aislé para verla y festejarla, con gran ilusión cumplí todos los protocolos para asistir a su cumpleaños. Pasé la prueba del #Covid-19 Pero la felicidad se convirtió en gran dolor. Así la encontré.

Aseguró que Thalía ha estado al pendiente y apoyándolas en todo momento, pero que de momento han tomado la decisión de no trasladar a Eva a un hospital, pues debido a la pandemia por coronavirus, podrían poner en riesgo su salud.

Por lo que determinaron que continuarán en el asilo me apoya no estamos de acuerdo con llevarla en un hospital con el riesgo de la pandemia por coronavirus, pero bajo la estricta vigilancia de Laura Zapata que ha estado acompañando a su abuelita y entablando la demanda para que tanto su abuelita como los otros adultos mayores no pasen malos tratos.

"Afortunadamente ya esta un poco mejor, pues cuando llegue y le intentaba tocar la cara, tenía un gesto de terror, debido a los maltratos que sufrió, ahora sigue un poco asustada pero ya esta teniendo mayor confianza, las respuestas de las autoridades ha sido inmediata por lo que estamos muy contentas sobre esto", concluyó.