Thalía y Laura Zapata exhiben HERIDAS en la piel de su ABUELITA ¿Qué le pasó? FOTOS

Por medio de sus redes sociales, la cantante Thalía escribió en emotivo mensaje dedicado a su abuelita, Eva Mange Márquez, quien celebra su cumpleaños número 103.

Sin embargo, para sorpresa de sus miles de seguidores, la intérprete de canciones como "No me acuerdo", "Desde esa noche" y "Estoy enamorado" señaló que la fecha no es de "celebración" ya que su abuelita fue hallada en condiciones "totalmente inaceptables".

En su publicación, la también actriz de telenovelas fue bastante reservada sobre el estado de salud de su abuelita; sin embargo, pidió a sus fans que pidan para que se recupere pronto.

"Por ahora no podemos dar tantos detalles de lo acontecido a su salud; pero en estos momentos sí quisiéramos pedirles una oración por ella", escribió.

Laura Zapata revela detalles...

Por medio de su cuenta de Twitter, Laura Zapara compartió un par de fotografías que muestras la heridas que tiene en el cuerpo Doña Eva, presuntamente ocasionadas por los "cuidados" que tiene.

Fiel a su estilo, la escritora detalló que su abuela tiene "9 escaras decúbito" por lo que señaló que no puede creer lo que pasó, por ello, actuará de manera legal.

"Estos son los cuidados que le han procurado a mi abuela, No puedo creer que esto esté sucediendo", escribió en la red social.

Ella es mi guerrera y la amo !!! Hoy cumple 103 años. Ilusionada y feliz me aislé para verla y festejarla, con gran ilusión cumplí todos los protocolos para asistir a su cumpleaños. Pasé la prueba del #Covid-19 Pero la felicidad se convirtió en gran dolor. Así la encontré. 1 de 9 pic.twitter.com/L6zDeXkX5V — Laura Zapata /Fuera Chairos los bloqueo. (@LAURAZAPATAM) January 18, 2021