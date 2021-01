Paty Navidad ofrece ayuda para quienes se vacunaron contra Covid-19 y pide "Tener fe": VIDEO

Nuevamente la hermosa y polémica actriz ha manifestado su postura respecto a la vacuna contra Covid-19 y las personas que se han vacunado.

A pesar de que la propia red social Twitter, le ha bloqueado su cuenta por tercera ocasión, Navidad, continúa con sus mensajes y teorías conspirativas con respecto a la pandemia de Covid-19.

Además de que siempre mostró su simpatía por el saliente presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, considerándolo la mejor opción para las familias.

¿Plan Divino?

En esta ocasión en Instagram circula un video en el que se puede ver a la actriz con una actitud más relajada y ofreciendo su ayuda para quienes decidieron vacunarse.

“Sólo les puedo decir que quien se vacune entenderá lo que trate de decir durante mucho tiempo, aquí estoy en lo que pueda ayudar siempre, los quiero mucho” dijo.

Verdad absoluta

Además aceptó que nadie es monedita de oro para caerles bien a todos y que ella misma sabe que no es portadora de la verdad absoluta ya que considera que "Todos tenemos cierto grado de ignorancia".

“No soy dueña de la verdad absoluta, nadie lo es. Todos poseemos un grado de ignorancia, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Me puedo equivocar o estar mal en algunas cosas, pero les aseguro que la mayoría no y sé porque lo digo”.

La actriz exhortó a que todos se acerquen a dios y tengan mucha fe en el plan perfecto que él tiene para la humanidad,

“Acérquense a Dios y no perdamos la fe. Aún confió en que el plan divino es mucho más grande y poderoso. Dios con todos ustedes, los amo”, concluyó.