Kuno Becker estalla contra Paty Navidad y Eduardo Verástegui por su apoyo a Donald Trump

El actor Kuno Becker expresó su descontento en contra de algunos de sus compañeros del medio artístico por la forma en que han intentado minimizar la pandemia de Covid-19 y por apoyar teorías de conspiración.

En las últimas semanas Paty Navidad se vio envuelta en una gran polémica por negarse a seguir las restricciones y medidas sanitarias y por negarse a creer en la vacuna contra la Covid-19. Por otro lado, la artista también apoyó públicamente a Donald Trump. Al respecto, Kuno dijo lo siguiente:

“Por eso digo que no hagan caso de las tonterías de la gente que escucha por ahí, de no usar mascarillas, de las teorías de conspiración. La verdad no está chido que digan eso, hay que cuidarse, la gente se ha enfermado muchísimo. El tema se está poniendo cada vez peor y tienen que saber qué escuchar y qué no”.