Cepillín agradece a Paty Navidad por donación de su VACUNA de covid-19

Paty Navidad es una actriz que ha estado en el ojo del huracán desde el inicio de la pandemia y se ha ganado críticas, debido a que demuestra públicamente su apoyo a las teorías conspirativas sobre el Coronavirus. Sin embargo, quien se lanzó ahora en su contra fue Cepillín, el 'Payasito de la tele'.

En una entrevista con el medio 'De primera mano', Cepillín pidió que la vacuna contra el Covid-19 que podría tocarle a Paty Navidad, mejor "la done" para que fuera coherente con lo que predica. Además, el cantante expuso que espera que no le dé covid-19 a la actriz, pues de ser así, podría contradecirse "con todo lo que ha pregonado.

"Creo que Paty, en lo individual, debería quedarse con sus ideas, pero estoy seguro y se va a comprobar con el tiempo, que también se va a vacunar y espero en Dios que no le dé covid-19, porque se va a echar abajo todo lo que ha pregonado. Yo le agradezco si quiere regalar su vacuna”, aseguró el payasito.

"Está loca"

Cabe señalar, que esta no es la primera vez que Cepillín se lanza en contra de la actriz, pues anteriormente señaló que estaba loca. Sin embargo, en esta ocasión señaló que la actriz y modelo ya había empezado a retractarse.

“El caso de Paty Navidad es un caso muy raro. No sé quién será que le surta a ella de lo que pregona, de lo que dice, creo que Paty ahora se está retractando, al decir que sí existe el covid-19, cuando primero decía que no existía. Se está retractando diciendo que no es un chip, que no podía caber en una aguja, se está retractando de muchas cosas que dijo en aquél entonces” comentó.

Actualmente, las cuentas de redes sociales de la actriz Patricia Navidad, se encuentran deshabilitadas, debido a que las plataformas consideran que difunde fake news, debido a sus declaraciones. Lo cual es un riesgo debido a la emergencia sanitaria que estamos viviendo.