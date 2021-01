Leticia Calderón empeora de salud tras contagiarse de Covid-19: esto es lo que sabemos

El pasado miércoles 14 de enero, la actriz Leticia Calderón informó a través de su cuenta de Twitter que había dado positivo a Covid-19 junto a otros miembros de su familia, pero el día de ayer trascendió que fue hospitalizada, al parecer por algunas complicaciones.

"No inicie este año cómo me hubiera gustado. Pese a todos los cuidados varios miembros de mi familia, incluyéndome fuimos alcanzados por esta enfermedad", explicó la actriz en sus redes sociales. Aunque no dio más detalles de quienes en su familia se encuentran contagiados.

Leticia Calderón es hospitalizada

Fue la reportera de espectáculos Addis Tuñón quien dio a conocer en sus redes sociales personales la noticia de que Calderón estaba hospitalizada. En su Twitter la periodista escribió, "fue internada esta noche según me informó ella misma. Oraciones y buena vibra para ella".

Además, Tuñón explicó en un video publicado en Instagram, que Lety Calderón le escribió a su WhatsApp para informarle que había sido hospitalizada y sus hijos se habían quedado al cuidado de sus hermanos. Aprovechó para pedir oraciones por la salud de la actriz, a quien calificó como una mujer con mucha salud.

Hasta el momento no se ha dado otro reporte con respecto a la salud de la actriz, y la reportera explicó que no daría más detalle, pero aseguró que estaría pendiente e informando.