Sergio Mayer aclara todo sobre la herencia de Jaime Camil Garza, ¿hay problemas entre sus hijos?

El pasado 06 de diciembre falleció el actor y empresario Jaime Camil Garza, padre de los actores Jaime e Issabela Camil. A poco más de un mes de su deceso han surgido algunos rumores sobre la herencia que dejó, por tal motivo, Sergio Mayer, yerno del fallecido habló del tema.

Mayer, quien es esposo de Issabela, explicó todo sobre la herencia del empresario en una entrevista para el programa "Todo para la mujer", donde desmintió que existan problemas.

Aclaró que todos los hijos de Camil "son trabajadores y responsables", razón por la que no necesitan de pelearse por una herencia. "No necesitan ni han necesitado de ninguna herencia, todos son realmente comprometidos, jefes de familia y sé que no tienen ningún problema en ese aspecto”, dijo.

Mayer preocupado por su suegra, Tony Starr

Sin embargo, en la entrevista Mayer manifestó que la única preocupación que debe tener la familia Camil es su suegra, Tony Starr.

“A la que hay que cuidar y de quien hay que estar al pendiente es de mi suegra, Tony Camil", pues afirmó que es una mujer de la tercera edad, aunque siempre ha salido adelante.

"Ella es la que tiene que estar bien, tiene que estar cuidada y protegida, especialmente por todos los hijos”, dijo.