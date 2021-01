Poncho de Nigris revela a "Hoy" que sobrino de Irma Serrano la tiene cautiva; asegura que él nunca le ROBÓ nada

Poncho De Nigris fue señalado de haber despojado de bienes materiales y de dinero a Irma Serrano “La Tigresa” con quien estuvo hígado sentimentalmente hace algunos años, sin embargo, el ahora cantante ya respondió al respecto.

Fue para el programa Hoy, que De Nigris aclaró la situación y pidió al sobrino de “La Tigresa” que le ponga un micrófono y le pregunten por él (Poncho) de quién asegura sólo hablará cosas buenas.

Poncho se defiende

Por otra parte, el regiomontano asegura que Irma Serrano podría estar cautiva y que su sobrino sea quien la mantenga en dicho estado por intereses económicos.

“Una mujer que estaba sola, y se aprovechó de ella para quedarse con sus propiedades, me imagino, no sé si aún tenga dinero todavía, pero sí, yo no toqué ni un peso” dijo para el programa Hoy.

Además de estas declaraciones Alfonso De Nigris retó a que sea Irma Serrano quien le diga de frente si son verdad las acusaciones en su contra, pues incluso, el actor y modelo asegura que “La Tigresa” jamás le regaló nada.