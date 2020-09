Poncho de Nigris rompe el SILENCIO y confiesa que su relación con Irma Serrano ¿fue un montaje?

Hace unos años, antes del noviazgo entre Belinda y Christian Nodal, el mundo del espectáculo se enfocaba en el presunto romance protagonizado entre Irma Serrano, mejor conocida como "La Tigresa", y Alfonso "Poncho" de Nigris.

La noticia acaparó la atención de la industria ya que la primera actriz es sumamente mayor al bailarín y cantante; sin embargo; al parecer todo se trató de un montaje o al menos así lo expresó él.

Durante una conversación con Yordi Rosado, el cantante de temas como "Me aburro", "La musa" y "El wiri wiri" habló y aclaró lo ocurrido con la famosa actriz después de su participación en el reality show "Big Brother".

A post shared by Poncho De Nigris ud83dudc8e (@ponchodenigris) on Sep 20, 2020 at 1:22pm PDT

View this post on Instagram

De acuerdo con el también actor, Irma Serrano lo buscó con la intención de poner celoso a "Pato" Zambrano, otro exBig Brother, con quien presuntamente sí se relación la reconocida actriz.

Incluso, el bailarín recordó que, en una ocasión, Irma Serrano se le acercó completamente desnuda; él la habría rechazado y ella le dijo "maricón".

"Se levantó de su cama desnuda, totalmente y fue a donde estaba yo, caminando y yo ahí sí le dije no no no, qué onda, qué está pasando. No, no le dije, y se enojó y me dijo ay maricón”, recordó.