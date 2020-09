Lyn May predice su muerte y quiere elegir su ataúd, así como Elizabeth Taylor

Después del sensible fallecimiento de la Vedette, Wanda Seux, su compañera de toda la vida, Lynn May declaró que se encuentra ya preparando su funeral porque a sus 68 años, a ella le parece que ya es mejor empezarse a preparar para el día de su muerte. Aseguró seguir los pasos de la gran Elizabeth Taylor, quien hasta eligió su ataúd y dijo su última voluntad en una entrevista a un periódico de circulación nacional, pues asegura que ya vivió mucho y no quiere terminar en una fosa.

“Ya viví mucho, pienso que ya debo encaminarme porque todo tiene un principio y digo: ya voy a comprar mi cajón. Elizabeth Taylor escogió su funeral. Y Ya estamos planeando porque si no nos van a echar a una fosa y yo quiero quedarme en el amor, en mi Acapulco adorado; quiero que mis cenizas las rieguen mis hermanos en el mar”, declaró la bailarina.

AFECTADA POR LA MUERTE DE WANDA SEUX

Sin duda, la muerte de su amiga Wanda le afectó demasiado, pero esto la orilló a querer concluir todos los planes que tiene pendientes, como el libro de su autobiografía. Sin embargo, la persona que la estaba escribiendo, perdió la vida, pero a pesar de ello, quiere seguir con el proyecto.

Este libro narrará todos los pasajes difíciles que le ha tocado pasar durante su carrera y lo mucho que tuvo que trabajar para lograr alcanzar la fama y poder sacar adelante a sus cinco hermanos y a su madre, algo de lo que se siente sumamente orgullosa.

"Nosotros venimos de la nada, pero trabajando, luchando logré darle lo mejor a mis hijas, a mi madre y a mis hermanos", declaró la Vedette.



