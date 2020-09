El día que Daniela Luján recibió el viento de La Rosa de Guadalupe

Si en algo son expertas las actrices de Televisa, es en los deslumbrantes cambios de look. Sobre todo en las actrices más jóvenes. Así como hemos visto crecer a Belinda con sus diademas de colores, rizos y rayos rojos en el cabello, también lo hemos hecho con Daniela Luján. Y es que la joven actriz ha pasado por cambios de look casi tan peculiares como los de Belinda, pero quizá no le hemos prestado la misma atención.

Los cambios de estilo los ha hecho de acuerdo a sus personajes en las producciones donde ha participado. En esta ocasión hablaremos de un peculiar cambio de look, que no tuvo en una telenovela infantil y juvenil, sino en uno de los programas más polémicos de la televisión abierta: La Rosa de Guadalupe. Esta participación de la actriz, fue recordada por un particular cambio de estilo que ameritó teñir su cabello de castaño claro que iba perfecto con sus ojos de color. Y no sólo eso, en esta ocasión, su papel dentro de la serie melodramática era el de una novia que se queda con su pareja hasta el final de la enfermedad que padecía, pues su novio en el capítulo La vida sigue tenía cáncer y la joven decide enfrentar con él estos dolorosos momentos.

El capítulo de La Rosa de Guadalupe se estrenó en 2019 cuando la actriz ya tenía más de 30 años, pero en el episodio la hacen pasar por una joven soñadora de preparatoria y muchos sí se la creyeron, pues la joven actriz luce como toda una adolescente, aunque quizá ya un poco madurita, razón por la cual recibió muchas críticas en el canal de Youtube de dicha producción.

La Rosa de Guadalupe es un semillero de talentos

La Rosa de Guadalupe ha sido uno de los programas que más empuja la carrera de los nuevos talentos y por ahí han pasado grandes actores y actrices como Alejandro Speitzer y Danna Paola y es una de las emisiones que más ha durado al aire de Televisa a pesar de todos sus haters.

Daniela Luján tiene una gran, aunque no tan famosa carrera como actriz y además de este show ha participado en melodramas como Cómplices al rescate, El diario de Daniela, Luz Clarita, Gotita de amor, ¿En dónde está el Mago de Oz?, Plaza Sésamo, Vaselina y hasta Carrie, el musical.

