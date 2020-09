Andrea Legarreta publica FOTO dónde muestra su condición actual, tras el Covid-19

Andrea Legarreta es una de las últimas víctimas dentro del mundo de la televisión que desafortunadamente han contraído el virus del Covid-19 en México.

La actriz lo anunció a principios de la semana pasada durante una emisión del programa "Hoy" en dónde señaló que se había sentido mal y que acudió a hacerse la prueba donde salió positiva.

Estuvo algunos días en su casa, pero el pasado viernes tuvo que ser llevada al hospital después de que presentara algunas molestias importantes y fue en el nosocomio dónde se le diagnosticó neumonía.

Incluso en redes sociales se dio a conocer un video en dónde apareció con la cápsula en la cuál fue trasladada al hospital para los exámenes de revisión.

Este domingo, Andrea Legarreta compartió una imagen sobre la condición actual que vive tras sufrir la enfermedad del coronavirus.

En la imagen, Legarreta aseguró que no es tan grave su situación como pareciera.

"Mis amores, mi casa, mi cama... Gracias a Dios. Mis pulmones están desinflamando y al ser una neumonía leve que está cediendo, me dejaron venir a casa a continuar con el tratamiento. También es una buena noticia que al ser neumonía leve, me dicen los doctores mis pulmones no tendrán secuelas negativas ni daño. GRACIAS a TODO el personal de los hospitales!! Son unos Guerreros que merecen nuestra admiración, reconocimiento y respeto!! Dios los bendiga!!", fueron parte de las palabras de Legarreta.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

