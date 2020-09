Ni Carlos Trejo, ni Laura Bozzo, ahora Galilea Montijo manda FUERTE mensaje a Alfredo Adame

Una vez más Alfredo Adame está dando de qué hablar y en esta ocasión no es debido a las peleas que sostiene con sus hijos, con Carlos Trejo, Laura Bozo, Andrea Legarreta o alguna de sus exmujeres, en esta ocasión el actor arremetió en contra de todos aquellos que trabajan con Magda Rodríguez, sin embargo, Galilea Montijo le puso un alto y le mandó un fuerte mensaje.

Por medio del programa Chisme No Like presentado por Javier Ceriani y Elisa Beristain, el conductor y actor Alfredo Adame no midió sus palabras, aseguró que todos los programas que produce Magda Rodriguez son de baja calidad, además de que todos los que trabajan en ellos son unos “lamebotas”.

“Todos estos chacaleros, pues no son otra cosa que una sarta de lamebotas que quieren trabajar con Magda Rodríguez, ahora yo les pregunto cuál es la ventaja de trabajar con Magda Rodríguez, puro programa pitero” dijo Adame

Galilea Montijo lo llama malagradecido

Tras las fuertes declaraciones de Alfredo Adame en Chisme No Like, la conductora de la emisión matutina Hoy, Galilea Montijo salió en defensa de la productora y de sus compañeros.

Y es que la de Guadalajara asegura que Adame es una persona malagradecida pues por muchos años el programa “Hoy” le dio la oportunidad de salir a cuadro.

“No sé qué le pasó a Alfredo, la verdad es que no sé. Yo tengo mi opinión que es muy personal y no la voy a dar (...) Yo creo que en la vida, te vaya bien o mal en la empresa en la que estuviste, confiaron en ti en algún momento y te dieron mucha popo, pero pues confiaron en ti” dijo Galilea.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

bmz

¿Te gustó este contenido?