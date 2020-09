Danna Paola queda fuera del Grammy Latino y así reaccionan sus fans

Con casi 28 millones de seguidores en redes sociales, Danna Paola es una de las cantantes mexicanas más importantes a nivel internacional,cuyos éxitos logran colocarse entre los más escuchados durante las primeras semanas, con más de 5 millones de reproducciones en Youtube.

Sin embargo, esto no importó a la Academia Latina de Grabación, que este año ignoró los logros de la diva del pop y quedó fuera de la lista de los nominados para el evento que será el próximo 29 de septiembre. Cosa que dejó muy en descontento a su club de fans, quienes por medio de redes sociales empezaron a manifestarse en contra de la organización de los Latin Grammys.

Los acusan de machismo

A través del hashtag Latin Grammy Is Over Party iniciaron un escándalo vía Twitter por no tomar en cuenta los éxitos de la famosa y hasta los acusaron de machistas.

Todos sabemos que SIE7E+ debió de estar nominado a "Album del año", es el álbum con más streams por una latina lanzado en 2020#LatinGRAMMY#LatinGrammysIsOverParty

SIN DANNA PAOLA NO HAY LATIN GRAMMYS pic.twitter.com/x6M304j75O — Danna Paola Dreamers (@dannapaola_d) September 29, 2020

De acuerdo con algunos comentarios, la empresa es juzgada como machista, luego de que la mayoría de las categorías este año están lideradas por hombres y muy pocas mujeres se encuentran nominadas, pues además de Danna Paola, se encuentran fuera Cami y Tini Stoessel

Calladita

Hasta el momento, la cantante no ha emitido ninguna declaración al respecto y más bien aprovechó para anunciar su nueva colaboración musical.

