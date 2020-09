¿Qué le pasó a Danna Paola? Canta de forma desafinada: VIDEO

View this post on Instagram

Pasan los anu0303os y me emociona cada vez mau0301s celebrar tu vida, tu existencia y poder decirte FELIZ CUMPLEANu0303OS HEMANOud83dudc9aud83cudf82 que bendiciou0301n verte brillar y aprender de ti diu0301a a diu0301a ... vivimos siempre juntos y moriremos untos ud83dudcab el compartir estos momentos juntos fuera de todo, es todo para mi... Feliz vuelta al sol u2600ufe0f mi coki del amor... aquiu0301 por siempre! Teeee amooo te amooooud83dudc9aud83dudc9aud83dudc9au2600ufe0fud83cudf82!!!