Quién es Thuany Martins, la guapa novia de Adrián Uribe: FOTOS

View this post on Instagram

Y hace exactamente un au00f1o te dije SI. 365 du00edas que sigo diciu00e9ndote SI, eligiu00e9ndote todos los du00edas ! Cuando dos personas estu00e1n destinadas a estar juntas la vida solita se encarga de todo ! Gracias por hacerme feliz todos los du00edas ! Seguiru00e9 diciu00e9ndote SI todos los du00edas ! Te amooo @adrianuribe u2764ufe0f