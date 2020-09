Consuelo Duval ¿tuvo un ROMANCE con Eugenio Derbez?; ella aclara por qué lo besó en la boca

View this post on Instagram

Hace dos au00f1os tuve la oportunidad de conducir en la entrega de los #oscars . Hoy ya listu00edsimo para no moverme del sillu00f3n. / Two years ago I had the honor of presenting at the Oscars. Today, Iu2019m enjoying watching the show from my couch! u2764ufe0fud83cudfacud83eudd29