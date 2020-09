Juan Manuel Torreblanca exprime creatividad en cuarentena

La ansiedad y el insomnio se apoderaron de Juan Manuel Torreblanca al inicio del confinamiento por el COVID-19 y su manera de relajarse era creando música, todos los días escribía un tema nuevo, hasta que se dio cuenta que tenía suficientes letras para lanzar varios discos, por lo que decidió presentar el serial “Una cuarentena de canciones”.

“La creatividad estaba muy afeitada, porque fueron muchas noches de hacer una canción entera en horas. A veces me costaba más trabajo, según el grado de complejidad de la música, en una por los compases que tenía me llevó gran parte de la noche, pero la última que compuse la hice en 20 minutos. No sé de dónde vino tanta inspiración, no es que sienta que tengo muchos recursos, pero todo lo que vivimos abría una puerta en mi subconsciente”, detalló el músico.

Las cuarenta canciones están repartidas en cuatro volúmenes y cada uno se define por el arreglo y producción. Las primeras 10 las trabajó con el productor Pere George con un toque más electrónico, sampleo y con programas de la computadora que le dieron un sonido más hecho en casa.

“Guardamos las rolas más íntimas para el segundo volumen, sólo mi voz acompañado de uno o dos instrumentos; el tercero, tendrán un tratamiento de banda y el cuarto será más electrónico, sin instrumentos físicos, para explorar más en el house”, explicó Torreblanca, los álbumes llegarán en los próximos meses.

“Danza rosa” y “Cómo no acordarme” son los más recientes sencillos, los cuales lanzó el pasado 10 de septiembre para celebrar su cumpleaños, ya que solía celebrar con presentaciones en años anteriores, por eso el presentar temas nuevos fue lo único con lo que festejó este 2020.