Homenaje al 'Príncipe de la canción' con sencilla guardia de honor

Con una guardia de honor en Clavería, por la pandemia, los hijos de José José conmemoran un año de su partida, pero aunque no puedan recordarlo con un gran homenaje, Marysol y Pepito tienen siempre en sus recuerdos las tardes que compartieron con el “Príncipe de la canción”, coloreando y acomodando en una repisa la colección de figuras de Star Wars que aún conservan.

"Solo habrá una guardia de honor en la estatua de mi padre en Clavería, que lo organiza la alcaldía, no estaremos mucho tiempo ni convocamos a la gente, porque tenemos que ser conscientes de que no es momento. Desde hace tiempo nos hicimos a la idea de que igual nos iba a tocar recordarlo de manera discreta, pero lo más honroso y respetable que se pueda", comentó Marysol Sosa.

Tini Stoessel estrena tema con outfit parecido a Danna Paola; ¿le manda mensaje?

Sabe que mucha gente estimaba al cantante y todos quieren recordarlo, pero la pandemia impidió todo homenaje con multitudes, ya que ellos tenían varias ideas que lamentablemente no se pueden realizar. También señaló que misas no realizarán, porque desde hace tiempo son cristianos y lo único que le pide a Dios es tener la oportunidad de verlo en el cielo cuando a ella le toque ir a dicho destino.

Marysol Sosa señaló que siguen peleando en tribunales por saber de qué murió su padre y por qué su media hermana Sara, se lo llevó y estuvo más de un año sin dar detalles de su salud, por eso descansará hasta obtener respuestas.

“Hasta el día de hoy la muchacha no se ha comunicado para nada, dentro de toda la situación legal, todo va más pausado y lento por la pandemia, pero seguimos con el dedo sobre el renglón, no sé cuánto tiempo, pero se hará justicia y encontraremos las respuestas que merecemos”, detalló la intérprete.

La hija del "Príncipe de la canción" agregó que no entiende por qué Sara no habló con ella y José Joel, no los esperó, ni cumplió lo que le pidieron, pero sobre todo quiere saber cuáles son las causas de muerte de su papá, porque hasta ahora todo sigue confuso.

Así fue tenerlo cómo padre

Pese a las adicciones que el intérprete padeció en su juventud, Marysol y Pepito recuerdan a José José con mucho cariño y como un padre presente, ya que podía pasar varias semanas de gira, pero cuando regresaba les dedicaba tiempo de calidad, incluso pasaban acostados como familia días enteros o jugando.

“Me traía libros para colorear, porque era el hobbie de los dos, no éramos tan buenos para dibujar, pero coloreando éramos súper buenísimos. También una que otra bolsita, porque así como él era el señor bolsitas, crecí como la mujer bolsitas (risas). Tengo la bolsa grande, donde meto la mediana y luego la chiquita y la más chiquita”, detalló.

El pasatiempo con José Joel eran los videojuegos o las figuras coleccionables, le gustaba ver a su papá llegar de regreso de una gira con una consola de videojuegos o la película nueva de “Star Wars”, juntos coleccionaron muchas figuras que aún guarda en una repisa en su casa y que presume con orgullo.

Previo al tributo

La estatua del intérprete José José ubicada en el Parque de la China, en Clavería, donde hace un año decenas de seguidores se dieron cita para despedirlo, ayer lucía limpia, sólo con botellas de licor vacías en sus pies.

Algunas personas se acercaban a tomarse la foto del recuerdo, como la señora Bertha Rojas, originaria de Iguala, Guerrero, quien aprovechó sus vacaciones para visitar el parque y “saludar” a su ídolo.

“Me enamoré de mi esposo con la música de José José, él se identificaba con su vida, porque también tuvo problemas con el alcohol, pero el cantante fue su motivación para también dejar la bebida”, contó la señora Rojas.

Otras personas comentaron que preferían visitarlo antes y no el mero día para evitar aglomeraciones por la pandemia. En la reja que cerca la estatua, había una rosa roja amarrada.

Los preparativos

Marysol recordó que en los dos momentos en los que se separó de su padre, llegaron sus dos hijos, Elena y José Patricio.

y José Patricio. Sarita se llevó a José José a Miami en febrero de 2018 , ante el descontento de sus hermanos.

, ante el descontento de sus hermanos. Desde entonces no dio detalles de la salud del intérprete y pocas eran las personas que tuvieron contacto con él.

y pocas eran las personas que tuvieron contacto con él. El domingo 29 de septiembre de 2019, los streams en Spotify de José José aumentaron en más de 900% (en comparación con los streams de una semana antes).

de José José aumentaron en más de 900% (en comparación con los streams de una semana antes). Más de medio millón de jóvenes de entre 18 y 24 años descubrió la música del cantante a un día de su muerte, según la plataforma.

descubrió la música del cantante a un día de su muerte, según la plataforma. Cobró fama desde 1970, por su interpretación de “El triste”, de Roberto Cantoral García en el Festival de la Canción Latina.

en el Festival de la Canción Latina. Nunca tuvo una formación musical profesional en ninguna clase de conservatorio, lo que lo califica como un cantautor puramente empírico.

4.8 millones de personas escuchan su música en Spotify mensualmente y 2.9 millones de seguidores.

15 años tenía José José cuando ya daba serenatas.

40 semanas estuvo su álbum “Secretos” en el primer lugar de la Hit Parade la lista de Billboard.

