¿Fracasó en 'Enamorándonos'?, Carmen Muñoz es la burla en Instagram por esta razón

Siempre sou00f1u00e9 con tener una hija que quisiera hacer lo mismo que yo, que fuera mi compau00f1era de vida. Pero Cosette a sobrepasado todo lo que yo imaginaba! Te amo u2764ufe0f Gracias @dormaka por ponernos guapas!! ud83dudc8bud83dudc84 Y a ti @gabrielvtrujillo por tomar los mejores momentos ud83dudcf8