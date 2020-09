Consuelo Duvál y Omar Chaparro vencen al Covid-19

Felices anuncian a sus fans Consuelo Duval y Omar Chaparro, en sus cuentas de redes sociales, que ya están libres de COVID-19, después de cumplir los días de aislamiento reglamentarios.

Los famosos actores que participan como investigadores de la nueva etapa de Quién es la máscara?, que se lanzará al aire aparentemente en octubre, supieron que tenían COVID gracias a las medidas sanitarias y pruebas constantes que aplica Televisa en sus producciones y a su personal.

La televisora de San Ángel ha expresado que sus producciones se encuentran bajo estrictas medidas sanitarias, en todo momento se pide el uso de medidas de protección como caretas y cubrebocas, y se han modificado incluso guiones, con el fin de evitar, en la medida de lo posible, contacto y posibles contagios.

La televisora sigue un estricto protocolo, en caso de detectar un contagio, de inmediato para la producción y se hacen pruebas a todos los involucrados, además de hacer una detección de su círculo cercano, con el fin de brindar el apoyo y asesoría necesaria para salvaguardar la integridad del personal. No se inician actividades hasta en tanto se corrobore que todo está bien y, en su caso, se realice una segunda prueba de COVID para determinar que se ha superado.

Televisa ha expresado públicamente que seguirá reforzando las medidas sanitarias que permitan contribuir a salvaguardar la integridad de su personal.

Hoy vuelvo a sonreír con el alma!

He sido dada de alta y el covid ya NO está en mi cuerpo!

GRACIAS A DIOS POR SOBRE TODAS LAS COSAS por no soltarme nunca de su mano!! A mis hijos, a mis hermanos, a mi familia, amig@s y a mis CHINGADERITAS pic.twitter.com/j5ySl0nZ6E — Consuelo Duval (@ConsueloDuval) September 27, 2020