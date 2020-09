¡Sigue la polémica! Alejandra Ávalos responde a Anel Noreña tras DEMANDA

En días reciente Alejadra Ávalos se vio envuelta en la polémica luego de afirmar que Manuel José es hijo de José José. Estas declaraciones propiciaron que Anel Noreña tomará cartas en el asunto por lo que levantó una demanda en contra de la cantante por daño moral.

La polémicas declaraciones se realizaron durante un homenaje al “Príncipe de la Canción”, fallecido el pasado 28 de septiembre de 2019. A pesar de su pronunciamiento, Ávalos se dijo estar tranquila y prefiere mantener distancia en torno a la expareja de José José.

En entrevista para el programa Venga la Alegría, Alejandra Ávalos aseguró estar tranquila por la forma en cómo ha actuado. Al tiempo que afirmó estar en paz y tranquila con ella misma.

Sin embargo, en la misma entrevista dijo desconocer el enojo de Anabel.

"Hay que preguntarle a ella… pregunten ustedes qué pasó ahí porque yo no sé nada, yo ni siquiera he sabido qué ha declarado, me mantengo muy al margen de eso, prefiero hacer lo que me corresponde a mí como artista y como amiga de José José… Yo actuó conforme a mi corazón y a la verdad, y si eso le molesta a la gente, que tristeza”.