¡Su voz llega a los jóvenes! José José es el cantante favorito en Spotify

View this post on Instagram

Hermosos, muchas gracias por todo su apoyo! Nos encanta que les estu00e9 gustando esta sorpresa! Vayan a YouTube (les dejo el link en mi BIO ud83dudc46ud83cudffc) y disfruten #vamosadarnostiempo con mi amigo @edwinlunat y @latrakalosaoficial . Bendiciones a todos y bonito su00e1bado! . . . . . . . #marysolsosa #edwinluna #latrakalosademonterrey #josejose #vamosadarnostiempo #banda #romantica #balada