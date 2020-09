¡Zafarrancho! Irina Baeva llama a policías para que la protejan de reportero que la ACOSA

Irina Baeva denunció que un reportero la acosó mientras se encontraba haciendo ejercicio, asunto que terminó con una llamada a la policía.

La conductora aseguró que subió una publicación a su cuenta de Instagram en la que daba a conocer a sus seguidores que se encontraba en Central Park, en Nueva York, cuando el comunicador la interceptó.

Durante el encuentro, comentó la mujer, el hombre comenzó a cuestionarla sin pedirle permiso, ante lo cual se mostró incómoda y le dijo que no llevaría a cabo la entrevista.

El reportero insistió, ante lo cual la conductora pidió que la dejara en paz y tuvo que amenazar con llamar a la policía.

“Le dije que me dejara tranquila pero siguió insistiendo. Traté de correr más rápido pero no funcionó, me siguió hasta que me paré y le dije que por favor dejara de seguirme y no funcionó. Seguía insistiendo, hasta que se llamó a la policía”.