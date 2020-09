Venga La Alegría desmantela a Ventaneando y suma a sus filas a amigo de Pati Chapoy: FOTO

View this post on Instagram

u00a1El equipo del pueblo cumpliu00f3 el castigo por perder la semana en el #SinPalabrasVLA en u201cEl Calabozo de los Desafinadosu201d de @todosquierenfama! ud83cudf8aud83cudf89ud83dude4cud83cudffbud83eudd23ud83dudcfa u00a1Muchu00edsimas gracias por acompau00f1arnos esta semana en #VLA!