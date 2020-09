Exactriz de Televisa fue presentada en 'VLA': estuvo dos años presa por asesinato

View this post on Instagram

u00a1Muchu00edsimas gracias por ser parte de nuestro #DueloDeImitadores entre Josu00e9 Josu00e9 y Paquita la del Barrio! ud83cudf8aud83cudf89ud83dude4cud83cudffb @paolapink1 @marcosvaldesoficial @carmencampuzanooficial @soychematellez #VLA