Lalo España quiere interpretar a Chespirito en la bioserie

Eduardo España es uno de los interesados en dar vida a Roberto Gómez Bolaños en la serie biográfica de Chespirito, la cual se podría comenzar a rodar en el 2021.

Esta producción audiovisual estaría al mando del hijo del actor mexicano, quien posee los derechos sobre la imagen del protagonista de El Chavo del 8 y narraría la vida dentro y fuera de las cámaras del fallecido en 2015.

España aseguró que sería un honor para él protagonizar la serie y se dijo preparado por el reto, pues además de ser admirador del escritor y actor, también cree que tiene un parecido significativo con él.

"A mí me encantaría, si se diera, me sentiría honradísimo, pero échenme ojo"

Además de esto, el intérprete en la serie Vecinos calificó tanto la personalidad y el trabajo de Bolaños como sencillos, perfeccionistas y únicos en el mundo artístico.

Sobre las posibilidades de que el puertorriqueño Manuel Miranda interprete a Roberto Gómez Bolaños dijo que él no lo vería como algo malo, ya que actores como Rafael Jaeneda ha hecho un trabajo que calificó como estupendo al encarnar a Luis Rey en la serie de Luis Miguel.

“En eso ya no estigmatizo porque ve el trabajo que hizo Óscar Jaenada, maravilloso, yo trabajé con él haciendo a Alejandro Galindo en una escena y me fui para atrás. Con que hagan un buen trabajo de observación, si me tocara hacerlo a mí, va”,