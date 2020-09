Chavo del 8: Quico recuerda su último y emotivo encuentro con Don Ramón, antes de morir

Ramón Valdés, mejor conocido como Don Ramón por su papel en la serie televisiva El Chavo del 8, murió el 9 de agosto de 1988 en la Ciudad de México debido a un cáncer de estómago. Una de las últimas personas que lo vio con vida fue Carlos Villagrán, quien fue su colega en dos series.

El actor, quien tiene 76 años de edad, narró la forma en la que visitó al perteneciente a la dinastía Valdés, unos días antes de que perdiera la vida. Este relato fue hecho a través de una charla que Carmen Valdés, hija del intérprete, tuvo con Villagrán.

Según lo narrado por Carlos, acudió a visitar a Ramón debido a que sabía que se encontraba muy mal de salud, por lo que no quiso perder la oportunidad de verlo por última vez.

“Lo fui a ver porque yo tenía un compromiso para ir a trabajar a Bolivia y Perú. Lógicamente, yo sabía que estaba muy enfermo y me fui a despedir de él en el Hospital Santa Elena”.

Durante la charla, Villagrán dijo que vio a Valdés muy delgado y que se notaba que la enfermedad ya lo había afectado de manera considerable, razón por la que se puso a llorar y después lo abrazó. Pese al momento de tristeza, Valdés hizo una broma que, asegura el hombre que interpretó a Quico, nunca se le olvidará.

A lo cual él me dijo ‘ya, no llores cachetón. Allá te espero’. Le digo ‘¿allá con el Señor?’. ‘No te hagas el tonto, allá abajo’, me respondió”.