Revelan cuál fue el muñeco de "El Chavo del 8" más vendido; esto hizo Chespirito cuando se enteró

View this post on Instagram

Detru00e1s de escena de la vecindad del chavo Au00f1o 1978 #profesorjirafales #rubenaguirre #godines #popis #u00f1ou00f1o #chavodelocho #chavodel8 #chilindrina #quico #robertogomezbolau00f1os #florindameza #edgarvivar #carlosvillagran #horaciogomezbolau00f1os #mariaantonietadelasnieves