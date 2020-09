El poder femenino, con ritmo

Para Sofía Reyes es una bendición cantar y compartir en sus letras ideas para empoderar a las mujeres y también tratar temas como la salud mental o la depresión de una manera divertida para que el mensaje le llegue mejor a sus seguidores.

“Escribo en las canciones todo lo que siento en esta etapa de mi vida, que se resume al amor propio, pero con un ritmo ameno, que la gente vaya a un antro y la quieras bailar, perrear. Es difícil hablar de esos temas, hasta la gente les huye, por eso busco formas para que no lo rechacen, que los gocen, pero que sea información, que el día de mañana despierte un interés”, comentó la intérprete de 24 años.

En sus letras hablar de la mujer es fundamental, de hecho en su sencillo del año pasado “R.I.P.”, donde canta con Anitta y Rita Ora, resaltan lo crucial que es decirle adiós a todas las cosas que hacen menos al género y en su nuevo single “Échalo pa'ca”, escribe del amor propio.

Trata la salud mental, porque considera que son problemas que nadie quiere mencionar, cuando hay personas con depresión, una enfermedad que ella padeció hace 10 años, y que deriva en suicidios o vidas llenas de odio. Siente que la clave para una vida sana es entender que el mundo te da lo que quieres.

“Me apasiona escuchar, si no fuera cantante me gustaría ser psicóloga, hace 10 años yo tuve depresión, entiendo lo que es estar ahí”, comentó.

Disfruta de colaboraciones

En su más reciente sencillo “Échalo pa'ca” cuenta con la colaboración de Darell y Lalo Ebratt, colegas a los que admira desde hace tiempo, por eso fue un gozo completo trabajar con ellos, porque comparten su filosofía de disfrutar el presente y divertirse al máximo. Sin embargo, no es el único feat que ha hecho esta cuarentena, también se reunió con Thalía.

“Soy mala guardando secretos, no era algo que podía compartir y se me salió, vienen cosas muy padres, no solo la colaboración. Conocerla fue una sorpresa, porque crecí teniéndola como ejemplo, la admiro, es una leyenda y me encanto que hicimos muy buen clic, muchas veces trabajas con otros artistas y no es tan real esa unión, con ella conecte muy bien, nos parecemos en varias cosas, ella es muy espiritual”, narró Sofía Reyes.

Hace unos meses colaboró con Michael Bublé, otro intérprete al que admira por su entrega y pasión al trabajar, ya que durante dos semanas le marcó diario para ver cómo avanzaba con el tema de “Gotta Be Patient” y hasta le presentó a su familia.

Por: Patricia Villanueva Valdez

